Коллективный иммунитет к коронавирусу в Карелии резко снизился

Заболеваемость Covid-19 в России и в мире растет вторую неделю подряд. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам чиновника, смертность также резко пошла вверх. За неделю с 15 по 21 мая от ковида в мире умерли 24,9 тысячи человек. Это выше показателей предыдущей недели на 134%.

На этом фоне коллективный иммунитет в России и в Карелии существенно снизился. «Если в середине февраля коллективный иммунитет в республике составлял 87%, то по данным на 20 мая – 38,2% (по Российской Федерации – 35,6%). С таким уровнем коллективного иммунитета вспышка ковида будет почти вероятной», - отметил Охлопков.

Министр подчеркнул, что лучший способ защитить себя от тяжелых последствий заражения коронавирусом - это вакцинация и ревакцинация. Это особенно важно для тех, кто собирается в отпуск за пределы Карелии. Фото: pixabay.com/visuals3Dde