Карельская молодежь сдала тест на выносливость

На территории спортивного центра «Курган» в минувшие выходные прошел восьмой военно-патриотический сбор «Никто, только Мы» для допризывной молодежи. Мероприятие организовали Карельский кадетский корпус, управление Росгвардии и другие ведомства и организации. Участниками марш-броска стали юноши 16-18 лет из Беломорского и Олонецкого районов, Сегежи, студенты педагогического и лесотехнического колледжей, речного училища, кадеты.

Они преодолели шестикилометровую дистанцию по пересеченной местности, выполняя различные задания. Им пришлось пройти сквозь обстрел, через засаду, зону химического заражения, преодолеть веревочную полосу препятствий, показать способности в подтягивании, беге с противогазом и многое другое.

«Все это было разбавлено различными вводными командами инструкторов-спецназовцев, которые необходимо было выполнять. В конце дистанции, без права на передышку, ребят ожидал тест на меткость – стрельба из пневматической винтовки. В заключение офицеры-краповики вручили выносливым и сильным духом парням дипломы, значки и главную награду – малиновые береты»,

- рассказали в пресс-службе Росгвардии. Фото: 10.rosguard.gov.ru