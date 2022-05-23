Петрозаводские семьи с недоношенными детьми проконсультируют

В прошлом году Республиканский перинатальный центр Карелии стал участником проекта «Мы рядом» фонда «Право на чудо». В рамках программы несколько раз в месяц в больнице проводятся встречи равных консультантов с семьями недоношенных детей, которые выхаживают в клинике.

«Я вижу, что мам это психологически разгружает, они довольны, что у них есть возможность пообщаться с кем-то, кто уже прошел через выхаживание. К тому же, равные консультанты помогают врачам, у которых высвобождается время для маленьких пациентов и их мам»,

- рассказала заместитель главного врача по неонатологии Инесса Мебелова.

Кроме встреч по обмену опытом и разговоров с родителями «по душам», равные консультанты проводят в перинатальном центре мастер-классы для родителей малышей-«торопыжек». За творчеством мамы расслабляются, их страхи уходят.

Напомним, Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в 2015 году создала Наталья Зоткина – мама девочки Лизы, которая появилась на свет раньше срока с весом 1 кг. В фонде открыта бесплатная Горячая линия помощи: 8-800-555-29-24. Фото: pixabay.