Коллектив группы предприятий «КСМ» поздравил коллег с Днем строителя

Коллектив группы предприятий «КСМ» поздравляет коллег-строителей с профессиональным праздником.

- Друзья, у нас с вами замечательная профессия, одна из самых нужных, сложных и интересных. От нашего мастерства, умения, таланта зависит, как будет выглядеть наш город, наша республика, наша страна. По нашей работе потомки будут судить о нас, о нашем времени, ведь строительство – один из немногих видов человеческой деятельности, результаты которого остаются на века.

От всей души желаем всем строительным компаниям успехов и процветания, новых интересных проектов и финансовой стабильности. А коллегам – крепкого здоровья, вдохновения, личных достижений, веселых коллег и хороших друзей!

С праздником, Строители!

А что думают о профессии дети и чего желают строителям по случаю профессионального праздника - вы можете посмотреть в ролике: