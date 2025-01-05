05 января 2025, 16:06
Коллекционер из Петрозаводска готовит к открытию музей старины
Собиратель старинной утвари сохранил лодки, сшитые его дедом более 90 лет назад
Ричард Немнонов уже более 20 лет собирает и хранит старинные вещи. Он ездит в летние экспедиции по деревням. Когда собралась уже солидная коллекция, он решил открыть Музей старины.
В его экспозиции собраны предметы с начала 1900-х годов. Весь музей вмещает историю быта целого века.
Но здесь интересно не только увлечение нашего героя, но и история его имени. Почему мальчика с корнями из Пудожа, который проводил каникулы в деревне у бабушки с дедушкой с сундуками и керосиновой лампой, вдруг назвали Ричардом, а его брата-двойняшку Рихардом?
Мы все выяснили - подробности в сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".