Какие фильмы посмотреть? Известные люди Карелии поделились идеями

Текст: Елена Малишевская

Десять дней новогодних каникул люди проводят по разному: кто-то купил тур в теплую страну, кто-то отправился к родственникам в деревню, кто-то остался отдыхать дома. Но и те, и другие, и третьи обязательно за это время посмотрят какой-нибудь фильм. А может быть, и не один. Мы спросили у карельских чиновников и журналистов, какое кино они предпочитают смотреть и пересматривать в новогодние праздники.

Журналист Светлана Пушкина призналась, что кино смотрит редко - с тех пор, как делает на «Нике» программу «Открытая дверь». Почему? Не может проживать чужую жизнь, сыгранную на экране актерами. У Светланы Андреевны в передаче живые, реальные люди, меняющие этот мир, без сценария. Но есть один фильм, который она обязательно смотрит в зимние каникулы, где бы ни была.

- Это «Серенада солнечной долины», американский мюзикл с участием Сони Хени и биг-бенда Гленна Миллера. С ненавязчивой, но потрясающей рекламой горных лыж и фигурного катания. У меня есть диск с мелодиями оркестра Гленна Миллера. Я знаю перевод песни: «Мне декабрь кажется маем, а в снегу я вижу цветы…». Вот именно так! Такое настроение создает фильм! А ведь он снят и вышел в прокат в 1941 году. Идет война, в Америке великая депрессия. Но в « Серенаде…» настроение времени почти не ощущается. Фильм словно отодвигает зрителя от потрясений… Фильм этот удостоен Оскара в трех номинациях.

И вообще, я советую смотреть фильмы , удостоенные Оскара. В том числе, и советские. «Война и мир», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем» , «Старик и море» и другие. Они не однодневки!

Министр финансов Карелии Александр Климочкин проводит новогодние праздники вместе с родными. У него большая и дружная семья - со своими традициями, любимыми развлечениями и фильмами, конечно.

- Кино для совместного просмотра выбираем с учетом интересов всех членов семьи. Хотя основной упор, конечно, на детей. Вместе смотрим «Приключения Маши и Вити», «Чародеев», «Сказку о потерянном времени». Все это - любимые фильмы из нашего, родительского детства. С хорошей музыкой, талантливыми актерами, интересными сюжетами. А главное - с глубоким содержанием. Разговор о дружбе, любви, верности. Положительный пример. И конечно, новогоднее волшебство.

А для нас, взрослых - это способ вернуться на какое-то время в свое детство, прочувствовать вместе с детьми радость приключений и открытий. Все это в конечном счете очень объединяет семью, создает то самое новогоднее настроение.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов - очень занятой и серьезный человек. На мою просьбу прислать фото с бокалом шампанского, в красном колпаке или с красным носом он отправил мне фотографию в белой каске. Но кино все-таки смотрит.

- Из отечественных фильмов я люблю «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидацию». Видеокассеты с «Семнадацатью мновениями» мне подарил на день рождения мой лучший друг. В общежитии мы брали телевизор и на просмотр все собирались в нашей комнате. А «Ликвидацию» про борьбу с послевоенным бандитизмом смотрел уже будучи руководителем следственного отдела, и мне была очень близка тема.

Из зарубежных я люблю третью часть фильма «Назад в будущее». Объясню, почему. Когда у нас в семье появился видеомагнитофон, наверное в 1998 году, то долгое время дома было только две видеокассеты: одна с фильмом «Вор», а вторая как раз с фильмом «Назад в будущее, 3 часть». Вскоре я поступил на учебу в СПб и всегда пересматривал этот фильм, когда приезжал домой.

Он заканчивается словами, которые можно использовать как новогоднее пожелание: «Наше будущее не записано и ничьё не записано, так что сделаем его достойным!»

Главный редактор сайта «Петрозаводск говорит» и газеты «ТВР-Панорама» Максим Тихонов - тоже очень занятой и серьезный человек. Нет, говорит, у меня новогодних фотографий. Хорошо, хоть кино смотрит. Хотя признается: "У меня довольно плоский вкус к кино..."

- С наслаждением и с любого места готов смотреть всё Гайдая. Сколько живу - столько смотрю. И каждую сцену знаю, и каждую реплику. А все равно - не надоедает! Магия.

- Рязанов – но не все. Терпеть не могу «Гусарскую балладу» и поздний провал – «Старые клячи». Данелия – с удовольствием. «Афоня». «Мимино». Так люблю, что кушать не могу. Уникальный киноязык, своеобразная поэтика. От меня вам всем большое «Ку»!

Пересмотреть… Недавно по какому-то каналу шел фильм про фильм «Семнадцать мгновений весны», про Татьяну Михайловну Лиознову. И во мне прям засвербило: как давно я это не смотрел! Пожалуй, в каникулы выберу день, залягу на диван и посмотрю Штирлица – от начала до конца. Только в черно-белом варианте – раскрашенный как-то не зашел.

Еще хочу вернуться к Михалковскому «Солнечному удару». В первый раз смотрел не отрываясь. Литературная основа – Бунин. Музыка – Сен-Санс. Третья ария Далилы потом еще месяц пела во мне. Свет, постановка, съемка – топ! Тяжелая, трагичная история, скомканная любовь, скомканные жизни, горькое послевкусие… Пересмотрю.

Журналист Ирина Меркова большую часть времени проводит в судах. Именно к ней обращаются все карельские корреспонденты, когда хотят уточнить фамилию адвоката или узнать, почему перенеслось то или иное заседание. Тем не менее, Ирина находит время и на старое доброе кино.

- Наверное, не буду оригинальной и честно скажу, что люблю старые добрые советские фильмы Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Владимира Меньшова, Георгия Данелия. В кинолентах 60-х, 70-х, 80-х все заряжено на позитив, нет пошлости и накаченных губ, любовь - без постельных сцен, дружба – без денег, чувства - настоящие, актерская игра – профессиональная. После просмотра фильмов «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Весна на Заречной улице», «Три тополя на Плющихе», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Девчата» мир вокруг становится добрее. Они позволяют сбежать от нашей агрессивной действительности.

Кроме отечественных фильмов посмотрю зарубежные сказки - «Римские каникулы» с Одри Хепбёрн и «Сбежавшую невесту» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром.

Но при всей любви к старой доброй классике на длинных выходных включу в список просмотра фильмы, которые посоветовали посмотреть киноманы, а в рабочем графике все не находилось времени. Меня ждут фильм «Великая» и сериал «Капли бога».

Фотограф, блогер, рыбак и охотник Илья Тимин тоже считает, что кино, которое нужно смотреть и пересматривать - это фильмы Гайдая и некоторая советская классика: «Неуловимые мстители», «Белое солнце Пустыни». Все фильмы с участием Леонова, Никулина, Миронова.

- Выделить отдельный фильм сложно, в свое время меня очень зацепил фильм Михалкова «Сибирский Цирюльник». Считаю, что после этого фильма Михалков ничего больше не снял, а сам фильм, конечно, попал в копилку шедевров отечественного кино. Современные российские фильмы не смотрю, просто обхожу стороной. Только если по рекомендации очень авторитетного киномана, близкого мне по духу. Исключение - фильмы Николая Лебедева или к которым он имел отношение, но это личная история.

Чаще советую посмотреть фильмы, которые сам посмотрел недавно, и которые оставили какой-то след в сердце и душе. О трех разных фильмах расскажу.

Редко попадаются настоящие детские фильмы. А так как много лет работаю с молодежью - обращаю особое внимание на них. Которые о дружбе, приключениях и без чрезмерного фэнтези и сказочности. Такой осенью мне попался: настоящий правильный детский фильм «Огненная тайна» - о дружной компании друзей, которые, конечно, настоящие сорванцы, но они оказались такими близкими мне по своим мыслям и переживаниям... Рекомендую этот фильм тем, кто еще не забыл свои юные годы.

Из оригинальных сюжетов - «Тогда. Сейчас. Потом». Весь фильм снят на камеру, которая формально находится в одном положении. При этом сюжет охватывает несколько сотен лет. Уникальная задумка и есть в ней нечто философское. Ну и об актуальном - фильм «Паб Старый дуб». Актуальная тема эмиграции. Фотографам и любителям фотографии точно будет интересно по ряду моментов.

У кого точно нет проблем с новогодними фотографиями, так это у фотохудожника Арины Степенной. Яркая красавица всегда радует мир красивыми кадрами, будь то Петрозаводск на рассвете, первые подснежники или она сама с Дедами Морозами.

- Новый год — это время волшебства, надежд и новых начинаний. В этот особенный период мне нравится погружаться в миры, которые дарят не только увлекательные истории, но и чувство уюта и магии. Именно поэтому фильмы про Гарри Поттера и «Звёздные войны» занимают в моем сердце особое место. Гарри Поттер — это история о команде, смелости и волшебстве. Можно погрузиться в мир Хогвартса, где возможно всё, и где даже самые сложные испытания можно преодолеть с близкими. Это история о том, как важно поддерживать друг друга. Об этом также рассказывают и «Звёздные войны». Это не просто космическая сага, это история о борьбе добра со злом, о правильном целеполагании и человекоцентричности.

Этот список не был бы полным без Бриджит Джонс. Это и ромком (Романтическая комедия. - Ред.), и история о смелости, самопринятии и поиске своего места в мире. Особенно сейчас, когда стандарты красоты и успеха зачастую становятся недостижимыми, принятие себя такой, какая ты есть, очень важно. Так же, как и борьба с комплексом самозванца. Открытость и умение быть смешной и нелепой показывают внутреннюю силу и смелость. В течение всех фильмов Бриджит сталкивается с множеством жизненных вызовов — от профессиональных неудач до сложных личных отношений.

Её способность подниматься после падений и продолжать двигаться вперед вдохновляет меня и заряжает на новые свершения. Именно поэтому на новогодних каникулах я пересматриваю эту сагу, которая бросает вызов традиционным представлениям о том, какой должна быть успешная женщина. Можно быть успешной, при этом испытывать сомнения и неуверенность.

Надеюсь, мы зарядили вас настроением пересмотреть любимое кино или посмотреть новый фильм, на который всё не хватало времени. Когда, если не сейчас? Берите теплый плед, кружку чая и приятного просмотра! // Фото: из личных архивов героев статьи.