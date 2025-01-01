01 января 2025, 12:18
Новогодние сувениры учат мастерить на ярмарке в Петрозаводске
Мастера помогут гостям ярмарки своими руками создать декор, украшения и игрушки
На площади Кирова в рамках Рождественской ярмарки (0+) организованы мастер-классы. Гости могут научиться создавать сувениры, украшения, елочные игрушки и другие декоративные украшения.
Творческие занятия проводят художники-педагоги Александра Гордеева и Майя Савчук, специалист по декоративно-прикладному искусству Анна Лобанова и мастер по плетению из бумажной лозы Юлия Сергеева, сообщили в мэрии.
Также для гостей ярмарки организованы анимационные программы. Ярмарка будет работать до 7 января. // фото на главной «Петрозаводск говорит»