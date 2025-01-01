Новогодние сувениры учат мастерить на ярмарке в Петрозаводске

На площади Кирова в рамках Рождественской ярмарки (0+) организованы мастер-классы. Гости могут научиться создавать сувениры, украшения, елочные игрушки и другие декоративные украшения.

Творческие занятия проводят художники-педагоги Александра Гордеева и Майя Савчук, специалист по декоративно-прикладному искусству Анна Лобанова и мастер по плетению из бумажной лозы Юлия Сергеева, сообщили в мэрии.

Также для гостей ярмарки организованы анимационные программы. Ярмарка будет работать до 7 января. // фото на главной «Петрозаводск говорит»