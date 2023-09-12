Количество зараженных ОРВИ и ковидом в Карелии выросло за неделю

За прошедшую неделю в Карелии увеличилось число заболевших ОРВИ. В период с 4 по 10 сентября выявили 1 821 зараженного, сообщили в Роспотребнадзоре.

Неделей ранее зафиксировали 1 286 заболевших. При этом уровень заболеваемости пока на 46 процентов ниже эпидпорога.

За тот же период в Петрозаводске выявили 957 заболевших ОРВИ, а неделей ранее - 578. Уровень заболеваемости ниже эпидпорога на 65,6 процента.

За прошлую неделю зафиксировали 12 заболевших коронавирусом. За предыдущую ковид нашли у шестерых, так что рост тоже есть. // фото: intorow/pixabay.com