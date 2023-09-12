В больнице № 1 в Костомукше впервые заменили сети водоснабжения

Старые сети водоснабжения в здании Межрайонной больницы № 1 в Костомукше поменяли. Их не ремонтировали никогда, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, система служила долго, потому что ее правильно спроектировали.

- Но ничто не вечно, - завил он. - Со временем старые медные трубы стали подтекать, а так как система водоразведения изначально была спроектирована под потолком, это могло создать серьезные проблемы.

Подрядчик поменял 52 метра труб горячего водоснабжения и циркуляционного водопровод, заменил тепловую изоляцию в подвале блока «В» главного корпуса больницы.

Также полностью заменили трубы горячего и холодного водоснабжения, смесители, полотенцесушители и душевые в инфекционном и родильном отделениях. // фото: Dyanap/pixabay.com