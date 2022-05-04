Количество вагонов ретропоезда увеличат

С семи до 14 вагонов увеличат состав ретропоезда, следующего по маршруту Сортавала-Горный парк «Рускеала». О таком решении РЖД сообщил глава города Сергей Крупин.

Предпринятые меры связаны с огромным спросом на поездки. Но, кроме того, еще в два раза планируют увеличить количество вагонов в разгар сезона летних отпусков.

Напомним, о пуске дополнительных составов «Рускеальский экспресс» между Сортавалой и Горным парком «Петрозаводск говорит» сообщал ранее. Движение согласовано с графиком курсирующей между Петербургом и Сортавалой «Ласточкой». Фото: vk.com.