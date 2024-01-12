Количество погибших в ДТП в Петрозаводске выросло

В прошлом году в столице Карелии произошло 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых 211 человек получили травмы различной степени тяжести. Количество погибших в дорожных авариях по сравнению с 2022 годом увеличилось чуть более чем вдвое - с пяти до одиннадцати человек. Из них семеро погибли по причине различных нарушений скоростного режима. Нарушение правил проезда пешеходного перехода унесло жизни двух пешеходов. В минувшем году также выросло количество ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых погибли четыре человека.





В 2023 году было установлено несколько светофоров, а также были внесены следующие изменения в организацию дорожного движения:

- пересечение наб. Варкауса – ул. Московская (запрещен левый поворот с ул. Московской);

- пересечение пр. Лесной – ул. Сыктывкарская (закрыто место для разворота);

- пересечение пр. А. Невского – ул. Калинина (разрешен левый поворот с пр. А. Невского);

- пересечение Ключевское шоссе – ул. Лыжная – ул. Калинина – ул. Правды (изменен режим светофора и организация движения по полосам).

Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с администрацией города активно принимает все возможные меры для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Но, если водители и пешеходы будут игнорировать ПДД РФ и не будут уважать друг друга на дороге, то любых принимаемых мер всегда будет недостаточно. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".