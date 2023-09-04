Количество краж велосипедов резко выросло в Карелии

Летом в Карелии существенно увеличилось число краж велосипедов. С начала августа в полицию обратились более 20 потерпевших, сообщили в МВД Карелии.

Заявления о подобных хищениях поступают практически ежедневно, отметили в пресс-службе ведомства.

Так, жительница Петрозаводска лишилась велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей. Женщина живет в центре города, велосипед хранила в подъезде, не используя трос.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 41-летний горожанин. Мужчина признался, что похитил велосипед и продал. Ранее он украл еще несколько велосипедов. // фото: Pexels/ pixabay.com