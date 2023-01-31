Кого больше ждут на фестивале «Воздух Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» разместили опрос в сообществе проекта Вконтакте, а также в Тelegram-канале фестиваля.

- Алиса, Гарик Сукачёв, 7Б, Наив и TODD (экс-музыканты «Короля и Шута» и Алексей Горшенёв) уже демонстрируют крутой статус фестиваля 2023 года. Скоро интересный, даже неожиданный анонс, а пока - просим вас указать, кого из объявленных участников вы больше всего ждёте на «Воздухе Карелии-2023?»

- пишут организаторы.

Они предлагают несколько вариантов ответов, в том числе «Иду на любимый фестиваль, а не на конкретного артиста», а также вариант «Пока Пугачёвой не будет - не пойду!»

На данный момент около 30% опрошенных выбрали вариант «Иду на любимый фестиваль, а не на конкретного артиста» Среди артистов лидирует «Алиса». Проголосовать можно тут. // фото: freepik.com