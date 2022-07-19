Ключи в 2023 году: «Нова» предлагает квартиры в строящихся домах

Программа льготной ипотеки с господдержкой от 7 % действует до конца этого года. Распространяется ее действие, напомним, только на квартиры от застройщиков. На сегодняшний день в Петрозаводске есть несколько интересных предложений от строительных компаний, подходящих под действие программы.

Но есть один важный нюанс: по большей части – это дома, которые будут введены в эксплуатацию не в этом и даже не в следующем году. По данным специалистов компании Nova Realty, один из наиболее распространенных запросов у покупателей недвижимости сейчас - это запрос на квартиры в домах, которые будут достроены в ближайшее время: год – максимум, полтора. Желательно, чтобы дома были расположены в Кукковке или Древлянке, в жилых массивах с уже сложившейся инфраструктурой.

Такие квартиры в домах, подходящих под условия льготного ипотечного кредитования, предлагает строительная компания «Нова». Расположены они в монолитном ЖК «Карельский» на Кукковке.

Первый дом «Карельского» уже введен в эксплуатацию. И в нем осталось несколько свободных квартир – заселяться можно сразу по проведении сделки.

Пятый дом комплекса будет достроен в конце этого года, а четвертый – во второй половине следующего, так что долго ждать ключей от квартир не придется.

Одновременно со строительством домов в комплексе будет вестись и благоустройство дворовых территорий. Взрослые спортивные и детские игровые площадки позволят проводить время возле дома с пользой. В планах у застройщика – обустройство ледового катка. Такой же вторую зиму радует жителей жилого комплекса «Белые ночи».

«Карельский» - это жилой комплекс с хорошей инфраструктурой: тут есть и колясочные, и парковки (в том числе, подземный паркинг), и кладовые для владельцев квартир. Отопление и горячее водоснабжение круглый год обеспечивают крышные котельные. Рядом с жилым комплексом – детсады, школы, магазины и поликлиники, остановка общественного транспорта. Благодаря удачному расположению, из «Карельского» можно быстро попасть как в центр города, на и, скажем, на Древлянку или Ключевую.

Для строящихся домов выбраны самые популярные планировки: двух- и трехкомнатные уютные варианты с лоджиями и кухнями-гостиными.

При этом квартиры можно купить по фиксированной цене, указанной на сайте компании-застройщика. Менеджеры по продажам помогут подать заявку в банки на участие в программе льготной ипотеки. У «Новы» сложились крепкие партнерские отношения с рядом кредитных организаций, предлагающих даже более низкие ставки.

Если не откладывать решение о покупке квартиры, новоселье в «Карельском» можно будет отметить в следующем году. Уже сейчас ставка по обычной ипотеке, не софинансируемой государством, превышает 10 процентов. Специалисты говорят, что в следующем году, по завершении программы льготного кредитования, ставки будут расти. А значит, квартиры будут дорожать. Поэтому приобретение недвижимости в ЖК «Карельский» сейчас – это экономия не только времени, но и финансов.

Проектная декларация – наш.дом.рф

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ген. лиц. № 1000, ПАО Сбербанк, ген.лиц. Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

На правах рекламы.