Ключевской карьер хотят превратить в маленькую Рускеалу

Архитекторы и активные жители Ключевой показали, как в будущем мог бы выглядеть парк Каменный бор. Концепцию развития городской территории с озером, окруженным скалами, обсудили на встрече в администрации города.

Здесь предлагают создать площадку для воркаута, фуд-корты, фотозону, вейк-парк, спуск для дайверов, пляжную и концертную зоны. По словам главы Петрозаводска, активисты хотят сделать из Ключевского карьера мини Рускеалу. По мнению Владимира Любарского, чтобы добиться туристической картинки, потребуется сделать многое. Реализация концепции развития территории рассчитана минимум на пять. Реализовывать масштабный проект планируется поэтапно.

В этом году, по словам сити-менеджера, завершат работы по созданию вейк-парка. Также здесь собираются создать эко-тропу. Любарский пообещал выделить на эти цели 10 миллионов рублей из регеиональной субсидии на социально-экономическое развитие. В следующем году собираются благоустроить входную зону в парк со стороны Кооперативной улицы. В вопросе благоустройства все упирается в финансирование.

В процессе предстоит решить судьбу заброшенного ангара, на месте которого хотят создать парковку. А также решить вопрос с незаконно установленными ограждениями со стороны таунхаусов. Возможно, потребуется судить. // фото со страницы главы города ВК