31 августа 2020, 07:20
Климатологи прогнозируют суровую зиму в России
Елена Пестрякова считает, что морозы в нашу страну придут в ноябре 2020 года
Грядущая зима с высокой степенью вероятности окажется суровой. Такое мнение высказала климатолог Елена Пестрякова, пишет Ura.ru.
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму»,
– сказала она.
По мнению климатолога, первые морозы ударят уже в ноябре. Но будут и оттепели.
Осень также прогнозируется прохладной, отметила Пестрякова. В первые дни сентября возможна жара, но дальше начнется постепенное похолодание.