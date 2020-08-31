Климатологи прогнозируют суровую зиму в России

Грядущая зима с высокой степенью вероятности окажется суровой. Такое мнение высказала климатолог Елена Пестрякова, пишет Ura.ru.

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму»,

– сказала она.

По мнению климатолога, первые морозы ударят уже в ноябре. Но будут и оттепели.

Осень также прогнозируется прохладной, отметила Пестрякова. В первые дни сентября возможна жара, но дальше начнется постепенное похолодание.