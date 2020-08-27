Банки начали вводить в России комиссии за счета в евро

Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро. Как пишет газета «Известия», среди них – Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и банк «Санкт-Петербург».

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве антикризисной меры установил отрицательную ставку по вкладам в евро. Это значит, что теперь держать валюту на счетах убыточно для самих банков.

По его прогнозам председателя правления банка «Фридом Финанс» Геннадия Салыча, количество кредитных организаций, которые в ближайшие три года введут аналог отрицательной ставки, будет расти.

С начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5 процентов, к российскому рублю – на 30 процентов. Это в разы больше, чем приносит за год классический рублевый депозит, объяснил эксперт.

По мнению экспертов, несмотря на комиссии и околонулевую доходность по сберегательным счетам и вкладам в валюте, евро и доллары для россиян – это возможность сохранить деньги в условиях ослабления рубля.

В то же время крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.