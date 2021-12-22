Клиенты Почты России в Карелии выиграли в лотерею более 16 млн рублей

Еженедельно посетители отделений Почты России приобретают более 3 тысяч билетов. Наибольшей популярностью пользуется лотерея «Русское лото», на долю которой приходится около 60% всех проданных билетов.

Предновогодняя пора - прекрасное время для веры в чудеса. Билеты государственных лотерей, приобретенные на почте, приносят удачу многим - мелкие и средние выигрыши случаются ежедневно. Традиционно праздничные тиражи лотерей идут с действительно большим призовым фондом. Поэтому серия билетов, например, на новогодний тираж «Русского лото», станет отличным подарком и принесет шансы на выигрыш,

— считает директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

С 2014 г. все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом, покупая лотерейный билет, вы вносите свой вклад в развитие спорта в стране.

Почта России – один из крупнейших партнеров «Столото» по продаже лотерейных билетов. Приобрести тиражные и бестиражные лотерейные билеты в ассортименте можно в любом почтовом отделении региона.

Проверить на выигрыш билет бестиражных лотерей можно сразу после покупки лотерейного билета. В случае, если билет окажется выигрышным и сумма выигрыша составляет до 10 000 рублей, получить его можно в почтовом отделении. Розыгрыши по тиражным лотереям проходят раз в неделю. По ним выигрыш до 10 000 рублей также можно получить в отделениях Почты. Если сумма выигрыша оказалась больше, чтобы получить его Почтой Россией можно отправить заявление с приложенными документами в Лотерейный центр в Москве.