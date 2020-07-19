Китайское такси доедет до России в августе

В России начнет работать китайский такси-агрегатор DiDi, принадлежащий компании Didi Chuxing. Воспользоваться услугами перевозок россияне смогут уже в конце лета — сервис планируют запустить в стране в августе.

РБК сообщил, что в числе первых городов, в которых запустят такси DiDi, рассматривают Казань. Однако и в других регионах водителям уже начали приходить соответствующие уведомления, также информация о поиске сотрудников появилась на «Авито». Осенью сервис может заработать в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге.

«Мы стремимся предложить местным пользователям еще больший выбор транспортных услуг, а водителям и партнерам — больше возможностей для получения дохода. Мы с радостью предоставим более подробную информацию, как только появится такая возможность»,

— говорят представители компании.

Didi Chuxing, запущенный в 2012 году Alibaba Group, является крупнейшим китайским сервисом каршеринга и заказа такси. Так, в 2016 году компания вытеснила из Китая Uber, а в 2019 году привлекла 600 миллионов долларов от Toyota Motor и объявил о создании совместного предприятия с использованием искусственного интеллекта.