KION покажет жителям Карелии «Девятаева»

Производством фильма «Девятаев» занималась кинокомпании «Базелевс», «МТС Медиа» и «Военфильм», а также телеканал «Россия 1» и Sony Pictures.

Главный герой фильма — летчик-истребитель Михаил Девятаев, который служит в рядах советской армии во время Великой Отечественной войны. Во время наступления советских войск летом 1944 года его самолет сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Начальство лагеря, где оказывается Девятаев, предлагает ему выбор — вернуться за штурвал самолета, но воевать уже на стороне врага, или же отправиться в концентрационный лагерь, расположенный на острове Узедом. Не предавший Родину, Михаил оказывается на сверхсекретном немецком полигоне, где немцы испытывают новейшее «оружие возмездия» Третьего рейха — баллистические ракеты «Фау-2». Летчик, продолжая мечтать о возвращении в родные края, выстраивает план побега.

Сценарий фильма основан на реальных исторических событиях, произошедших в феврале 1945 года. Летчик Девятаев угнал самолет-бомбардировщик «Хейнкель» с аэродрома на острове Узедом, расположенном в Балтийском море. Увидев в небе над линией фронта вражеский самолет, советские войска подбили его, однако Михаилу все-таки удалось приземлиться. Через 12 лет после этих событий, в 1957 году, Михаилу Девятаеву присвоили звание Героя Советского Союза, а остальным участникам побега вручили ордена (некоторым — посмертно).

Съемки проекта проходили до и во время пандемии коронавируса. Причем в период карантинных ограничений Тимур Бекмамбетов принял решение о том, что работа над фильмом будет продолжена с применением дистанционных технологий. Чтобы не подвергать съемочную группу опасности, для съемок использовалась платформа Microsoft Teams, которую развернули на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Бекмамбетов при этом управлял процессом, находясь в Москве. Эпизоды воздушных сражений с участием Павла Прилучного снимались в специальной кабине советского истребителя времен Второй мировой войны, окруженной LED-экранами. Снимать боевые сцены помогал Дэвид Кеннеди, постановщик боев в военной мелодраме «Перл-Харбор».

Сценарий базируется на автобиографической книге Девятаева «Побег из ада». Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный («Мажор», «Рубеж», «На игре»). Премьера фильма «Девятаев» состоялась в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля — работа Бекмамбетова и Трофимова стала картиной открытия смотра. В широкий кинотеатральный прокат кино вышло с 29 апреля 2021 года.

С 10 июня фильм «Девятаев» будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.