Грандиозная распродажа одежды пройдет в Петрозаводске

Чтобы дома было комфортно, каждая настоящая хозяйка стремится создать уют. Необходимо не только подобрать предметы обстановки, но и позаботиться о комфортной и удобной одежде для своих близких. Выбирая предметы гардероба, постельное белье или скатерти, женщины отдают предпочтение проверенным производителям, которые выпускают продукцию высокого качества.

Продукцию трикотажных предприятий Узбекистана, Турции и Киргизии знают не только в нашей стране и СНГ, но и за рубежом. Мастера наносят на ткани из хлопка, штапеля и вискозы причудливые узоры и оригинальные принты. Если вы предпочитаете комфортные, качественные и долговечные изделия из натуральных материалов, приходите на выставку.

На выставке-продаже будут представлены:

— домашняя одежды из хлопка, штапеля и вискозы - майки, футболки, шорты, трико, платья, сарафаны, домашние костюмы, пижамы, туники, халаты, штаны, рубашки, детский трикотаж и многое другое - в ассортименте и разных размеров;

— товары для дома, дачи и сада.

В наличии – большой выбор оттенков, принтов и комплектаций качественных и недорогих обновок для вашего гардероба и других видов трикотажа. На выставке в широком ассортименте роскошные пижамы как нейтральных, так и ярких оттенков, а также другая стильная одежда для отдыха и сна, включая халаты и ночные рубашки. На весь ассортимент установлены очень демократичные цены.

Главное преимущества трикотажа из Узбекистана, Турции и Киргизии - вся продукция производится из натуральных материалов. Хлопок - это практически единственное сырье, которое признают трикотажные фабрики этих стран. А так как они являются крупнейшими производителями хлопковолокна, это дает им возможность и производить продукцию высокого качества из натурального сырья, и реализовывать ее без потери прибыли. Ткань из такого материала, изготовленная на современном оборудовании и с четким соблюдением всех технических регламентов, получается долговечной и износостойкой. При соблюдении всех правил эксплуатации такая продукция долго будет радовать яркими насыщенными расцветками.

Одежду и другую трикотажную продукцию производства Узбекистана, Турции и Киргизии можно будет приобрести с 7 по 9 июня 2021 года с 10:00 до 19:00 на цокольном этаже торгового центра «КЕЙ» на улице Красноармейской, 25.

На правах рекламы.