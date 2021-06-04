Единственный в Карелии демо-дом открылся для посетителей

На Кукковке-III в Петрозаводске открыл двери для гостей демо-дом от завода Eco Talo. Мы уже рассказывали об этом единственном в Карелии уникальном доме. Завод специализируется на домокомплектах по финским технологиям. Созданные по проверенным технологиям и доработанные с учетом карельского климата дома Eco Talo уютны, теплы и надежны. Такой дом послужит не одному поколению семьи. А грамотное внутреннее оформление позволит создать атмосферу покоя, уюта и защищенности.

Для того, чтобы показать будущим жильцам все достоинства таких домов, Eco Talo возвел демонстрационный образец на Кукковке. Но демо-дом – не просто «коробка». Это настоящий дом: с обстановкой, техникой, декором, мебелью и всем тем, что превращает строение в жилище.

В демо-дом можно прийти в гости для того, чтобы примерить на себя роль его хозяина, узнать о вариантах отделки и дизайне. Это позволит принять верное решение о строительстве дома на своем участке. Ведь у завода есть несколько вариантов проектов, подходящих для разных покупателей.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Еще лучше – не только увидеть воочию, но и прикоснуться к стенам, уложить складки на занавесках по своему вкусу, прикинуть, какую вазу оставить на столик, как декорировать спальню, стоит ли приобрести коврик в ванную комнату…

На заводе предупреждают – экскурсии для каждого интересанта проводят индивидуально, чтобы не разрушать домашнюю атмосферу. Поэтому желающим попасть в демо-дом стоит забронировать оптимальное время по телефону 29-70-70.

Затягивать с визитом не стоит. Eco Talo работает быстро. И если принять решение о строительстве дома, собраться у своего собственного семейного очага в идеальном доме можно будет уже в этом году.

Кстати, Eco Talo входит в группу компаний Nova. Специалисты помогут не только определиться с покупкой дома от завода, но и подберут земельный участок при необходимости, помогут оформить недвижимость в собственность.

На правах рекламы.