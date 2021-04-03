Выяснилось, что за частный дом появился среди многоэтажек на Кукковке

Часть жителей Кукковки долгое время ломали голову над загадкой частного дома, стоящего возле торгового центра на улице Энтузиастов. Зимой домик, больше всего похожий на образцовое финское жилье, был украшен мерцающими огоньками, с приходом тепла в нем начали ремонт. Однако узнать что-либо о самом доме и его хозяевах никому не удавалось.

Тем не менее нам удалось узнать, что дом поставила на своей земле компания Nova. Точнее, одно из ее подразделений, завод Eco Talo, который занимается изготовлением домокомплектов по финским технологиям из карельской древесины и других экологичных материалов. Это – демо-дом серии «Онежино», которую подготовил к выпуску завод.

В демо - доме можно увидеть, как могут выглядеть частные современные дома: с дизайном, всей мебелью, кухней. Можно прийти в гости и примерить на себя роль домовладельца – посидеть в уютном кресле в гостиной, разделить спальни между детьми, мысленно разложить вещи в гардеробе. И, конечно, узнать обо всех нюансах строительства дома, о материалах, его отделке и дизайн-проекте. Специалисты, которые строили и декорировали демо-дом, ответят на все вопросы. Экскурсии проводят для каждого интересующегося отдельно, что позволяет оценить жилище.

Уже сейчас можно запланировать поход в гости, позвонив по телефону +7(921) 229-47-85.

Кстати, компания Nova поможет не только построить дом мечты, но и оформить его в собственность - без траты времени и сил.

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