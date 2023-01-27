Кеми прорвало водопровод

Авария произошла на сетях в Кеми в районе железнодорожной больницы на улице Шоссе 1 мая. Сегодня на внеплановом заседании районной комиссии по ЧС приняли решение срочно капитально отремонтировать участок водопровода протяженностью 144 метра.

Местные власти потребовали локализовать утечку до 29 января, а также составить ведомость для расчета ремонта. Капитальный ремонт водопровода планируют выполнить в феврале.

Как отметили в официальной группе администрации района, отключать насосную станцию на время работ не станут, станцию остановят ненадолго при вводе в эксплуатацию отремонтированного участка.

Ранее стало известно о кратковременных отключениях воды в Кеми и Рабочеостровске. Воды не будет с 21:30 28 января до 8:00 29 января. // фото группы администрации Кемского района