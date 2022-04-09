Кемь тонет в талых водах, но и в Петрозаводске картина не лучше

Кемь тонет, сообщила редакции «Петрозаводск говорит» наша читательница. По ее словам, каждый день в социальных сетях появляются десятки тревожных сообщений.

Особенно остро проблема с талыми водами стоит на улице Минина, где расположены детский сад и школа.

Жительница Кеми прислала несколько фотографий весеннего вида городских улиц.

Петрозаводчане также столкнулись с подтопленными улицами. Например, на днях в группе «Живой Петрозаводск» опубликовали несколько фотографий гигантской лужи перед входом в подъезд дома на Октябрьском проспекте, 30.

Впрочем, лужа растеклась и в самом сердце города. Недалеко от площади Гагарина по тротуару можно пройти разве что в резиновых сапогах. Для тех, у кого их нет, положили несколько деревянных поддонов. (фото наших читателей и сообщества ВК)