26 апреля 2025, 22:04
Катер с туристами потерпел крушение на Ладожском озере в Карелии
Людей с терпящего бедствия судна спас проезжавший мимо катер
фото vk.com/id838449689?w=wall838449689_729
Катер перевозил туристов из Сортавалы в Валаам, но потерпел крушение в пути.
Судно не пережило удара волн, корпус разрушился, внутрь хлынула вода.
Пассажиров спас проезжавший мимо катер. Никто из людей не пострадал, жертв нет, сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.
Поврежденный катер отбуксировали в бухту Валаамского монастыря. Как отметил Крупин, у перевозчика есть лицензия.