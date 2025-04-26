Катер с туристами потерпел крушение на Ладожском озере в Карелии

Катер перевозил туристов из Сортавалы в Валаам, но потерпел крушение в пути.

Судно не пережило удара волн, корпус разрушился, внутрь хлынула вода.

Пассажиров спас проезжавший мимо катер. Никто из людей не пострадал, жертв нет, сообщил глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.

Поврежденный катер отбуксировали в бухту Валаамского монастыря. Как отметил Крупин, у перевозчика есть лицензия.