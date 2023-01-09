Кассовые сборы нового «Чебурашки» превысили три миллиарда рублей

Кассовые сборы комедии «Чебурашка» превысили три миллиарда рублей. Об этом сообщает «Москва-24».

Премьера картины состоялась 1 января. Уже в этот день «Чебурашка» собрал 226 миллионов рублей. Такой показатель стал рекордным для 1 января. Также это лучший результат за день для всех отечественных фильмов.

Комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда зверек попадает из апельсиновой страны. Главные роли в ленте исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие звезды российской киноиндустрии. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина. // Фото: кадр из фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко