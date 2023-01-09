Врач назвал неожиданное последствие употребления алкоголя

Употребление алкоголя снижает тягу к сладкому и повышает желание съесть мяса. Об этом рассказал онколог Леонид Доронин, слова специалиста приводит «Лента.ру».

Медик сослался на результаты исследования, в котором участвовали девять тысяч человек. Ученые в течение 24 часов наблюдали за их пищевыми привычками. Оказалось, что большинство участников эксперимента после употребления спиртного налегали на мясо и отказывались от сладостей.

Доронин объяснил это тем, что у выпивших людей появляется желание употребить богатую белком пищу. Он посоветовал пьющим есть больше рыбы, бобовых и нежирного мяса. А от имитирующих вкус мяса и бекона чипсов и снеков рекомендовал, наоборот, отказаться. // Фото: unsplash.com