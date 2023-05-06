Карусель с детьми рухнула в российском городе

В Оренбурге в парке отдыха произошло ЧП – упала карусель «Цепочка» с детьми.

В результате инцидента пострадали взрослые и дети, которые находились на аттракционе. На месте работали экстренные службы. В Youtube появилось видео с места ЧП. Слышны крики и плач, люди бегут на помощь пострадавшим.

С места аварии были госпитализированы 15 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

По данным СМИ, аттракцион в парке семейного отдыха был установлен недавно. // фото unsplash.com