06 мая 2023, 16:57
Карусель с детьми рухнула в российском городе
В результате ЧП в семейном парке в Оренбурге пострадали 15 человек
В Оренбурге в парке отдыха произошло ЧП – упала карусель «Цепочка» с детьми.
В результате инцидента пострадали взрослые и дети, которые находились на аттракционе. На месте работали экстренные службы. В Youtube появилось видео с места ЧП. Слышны крики и плач, люди бегут на помощь пострадавшим.
С места аварии были госпитализированы 15 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. Стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данным СМИ, аттракцион в парке семейного отдыха был установлен недавно. // фото unsplash.com