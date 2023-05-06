Молодой водитель накопил с десяток штрафов и ездил без прав

На улице Репникова в Петрозаводске 5 мая в ходе рейда «Контроль трезвости» был остановлен автомобиль ВАЗ. За рулем находился 18-летний молодой человек.

По информации дорожной полиции, молодой водитель не имел водительского удостоверения. Вдобавок он успел накопить 11 неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения.

В отношении нарушителя составили административный материал, вынесли восемь протоколов за неоплаченные штрафы и задержали до решения суда. Отечественную легковушку отвезли на специализированную стоянку. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска