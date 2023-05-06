Задержан подозреваемый в причастности к подрыву машины Прилепина

По горячим следам в Нижегородской области был задержан мужчина, который может быть причастен к подрыву автомобиля писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

По факту подрыва автомобиля возбуждено уголовное дело. Впоследствии СКР уточнил статью, дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

На место ЧП направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СКР и сотрудники судебно-экспертного центра.

СК опубликовал в своем телеграм-канале кадры с места подрыва. На месте ЧП видна воронка, автомобиль лежит на крыше, у него сильно повреждена передняя часть, вокруг видны детали машины. Видео с места инцидента опубликовал паблик «ЧП/ ДТП Нижний Новгород».

Захар Прилепин получил ранения, погиб водитель. Других пострадавших нет.