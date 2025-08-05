Картина «Беспризорник» позвала в дорогу семью Чиненовых

Он смотрит из глубины холста — мальчишка с пронзительным взглядом. Картина Федора Богородского «Беспризорник», написанная ровно сто лет назад, хранится в Третьяковской галерее. Кто бы мог подумать, что судьба этого мальчика — не вымысел. И что он стал главным архитектором Петрозаводска, 18 лет строившим город в тяжелейшие послевоенные годы.

Его имя — Лазарь Чиненов. А память о нем — в улицах, зданиях, людях Петрозаводска. И в его детях: художнике Сергее, преподавателе Людмиле, строителе Вячеславе Чиненовых.

Картина позвала их в дорогу. На Орловщину — туда, где родился их отец и дед. Отправились в Орел Людмила и Сергей. Там, в селе Никольское, они нашли следы родовой истории в школьном музее, посетили могилу деда. На Орловской земле есть улица, названная в честь Ивана Чиненова, организатора первой партийной ячейки.

Прошлое оказалось живым: эта поездка объединила десятки людей, наполнив смыслом настоящее. А настоящее - это картины Сергея Чиненова, и его книги, которые он привез на выставку. Ее организовали в Центральной детской библиотеке Орла. Людмила Чиненова передала Краеведческому музею Орла вещи Героя Советского Союза Генерала Сомова по просьбе его дочери, которая живет в Петрозаводске. Петр Сомов родился на Орловщине, служил в Карелии.

Сколько идей, друзей, ощущений дали эти встречи! Они стали стимулом для дальнейших путешествий по России. Теперь впереди Поморье, где начинается родословная их мамы Лидии Сергеевны Чиненовой.

Они решили продолжить путь: Карелия, Ярославль, Москва…Что мы знаем о себе, пока не вернемся к истокам? И теперь есть цель: создать свое генеалогическое древо — не только в документах, но и в картинах, книгах, образах. Центр их родословной — их отец. Тот самый беспризорник с картины, которая вдруг ожила и стала судьбой.

Как из художественного образа рождается живая память? Как картина становится ключом к семейной истории и к новой жизни? Об этом — в программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь».

История семьи Чиненовых — как путешествие к себе. © «Петрозаводск говорит»