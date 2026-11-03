Карта Уралсиба признана одной из лучших кредитных карт

Эксперты высоко оценили условия флагманского продукта банка - карты «120 дней на максимум»

Фото: Банк Уралсиб

Портал Выберу.ру представил октябрьский рейтинг кредитных карт с самыми выгодными условиями. В топ‑5 списка вошла карта «120 дней на максимум» от Банка Уралсиб. Рейтинг составили на основе предложений банков из топ‑100 по размеру кредитных портфелей (данные на 1 сентября 2026 года).

При формировании рейтинга аналитики оценивали сразу несколько параметров: длительность и правила действия льготного периода, процентные ставки и диапазон их значений, полную стоимость кредита (ПСК), лимит кредитования и размер минимального платежа. Также учитывались стоимость выпуска и годового обслуживания карты, кешбэк, лимиты бонусов в программе лояльности и другие условия.

«120 дней на максимум» — флагманский продукт Уралсиба: по карте предусмотрен льготный период до 120 дней на покупки, обслуживание бесплатное, а снятие наличных и переводы доступны без комиссии. Дополнительно держатели могут получать кешбэк до 30 % за покупки у партнёров банка. Оформить карту можно онлайн: доступна курьерская доставка физического варианта либо выпуск цифровой карты — её предоставляют в день заявки сразу после подписания документов.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредитования по карте «120 дней на максимум» на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Также подробнее об условиях по кредитным картам можно узнать по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях Банка Уралсиб.

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