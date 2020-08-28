Карельское предприятие изобрело новые мишени для пулевой стрельбы

Карельская фирма изобрела и патентует ростовые анатомические мишени для пулевой стрельбы, сообщает ГТРК «Карелия».

Мишень из бронестали, отличается от классической тем, что имеет подвижные и неподвижные части. Звук попадания в подвижные (что и является целью стрелка) значительно отличается от звука попадания в неподвижную часть. Слышно звук на расстоянии нескольких десятков метров.

Мишень предназначается для военных и силовиков. В октябре в России пройдет крупная выставка, организованная Росгвардией. Там оценить новинку карельских производителей смогут потенциальные покупатели со всей страны.