Карельский спортсмен стал третьим в прыжках на лыжах с трамплина

В Пермском крае проходит этап всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне».

За победу боролись спортсмены из различных регионов России, Белоруссии и Казахстана. Среди участников – летающий лыжник из Карелии Егор Зайцев.

5 января карельский спортсмен по итогам стартов стал третьим, завоевав бронзовую награду. Второй этап и финал состоятся в Чайковском. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»