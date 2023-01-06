06 января 2023, 09:14
Карельский спортсмен стал третьим в прыжках на лыжах с трамплина
Егор Зайцев завоевал бронзовую награду на этапе всероссийских состязаний в Пермском крае
В Пермском крае проходит этап всероссийских соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина «Рождественское турне».
За победу боролись спортсмены из различных регионов России, Белоруссии и Казахстана. Среди участников – летающий лыжник из Карелии Егор Зайцев.
5 января карельский спортсмен по итогам стартов стал третьим, завоевав бронзовую награду. Второй этап и финал состоятся в Чайковском. // фото паблик «Спорт-норма жизни Карелия»