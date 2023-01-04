Команда «СКА-Карелия» выиграла первый матч в 2023 году

Команда «СКА-Карелия» провела первый матч в 2023 году в первенстве Молодежной хоккейной лиги. «Армейцы» играли в Балашихе против местных «Русских Витязей».

Встреча удачно складывалась для коллектива из Кондопоги с самого начала. После первого периода наша команда вела 2:1, после второго - уже 4:1. Итоговый результат - 5:1 в пользу «армейцев».

Следующий матч кондопожане проведут 6 января на выезде против молодежной команды московского «Спартака». Затем начнется длительная серия домашних игр. // Фото пресс-службы «СКА-Карелия»