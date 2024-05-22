Карельский спортсмен будет участвовать в играх стран БРИКС

Андрей Лукин из Карелии будет участвовать в играх стран БРИКС. Наш легкоатлет выиграл серебро на командном чемпионате России, сообщили в минобразования и спорта республики.

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва №3 Петрозаводска пришел вторым в беге на 200 метров. Тем самым мастер спорта России международного класса по легкой атлетике отобрался на соревнования БРИКС.

В играх традиционно участвуют Россия, Бразилия, Китай, Южная Африка и Индия. В этом году они пройдут в Казани 12 - 23 июня. // фото: минобразования и спорта Карелии