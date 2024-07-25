Карельский санаторий вошел в список курортов федерального значения

Перечень курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов появился в России. Всего в списке 57 территорий, среди них есть и Карелия.

В перечень вошел санаторий «Марциальные воды». Как пояснил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, список нужен, чтобы разграничить подведомственность курортов. Федеральные курорты будут курироваться минздравом РФ. Курорты, не вошедшие в перечень, будут признаны региональными и получат в качестве кураторов региональные минздравы. // фото «Петрозаводск говорит»