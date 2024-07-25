25 июля 2024, 21:31
Вилгу углубят и расширят
Работа на реке кипит с середины июня и близится к финалу
С середины июня на реке Вилга кипит работа. Дно углубляют, реку расширяют, а русло выпрямляют. Работы уже выполнены на 70%, сообщают в региональном минприроды. Специалисты убрали островок в середине реки, который мешал проходу воды.
Предстоит еще убрать крупные обломки камней на одном из участков и завершить дноуглубление. Работы по проекты должны быть выполнены до 31 октября.
Работы стали выполнять после выхода реки из берегов в мае 2022 года. // фото пресс-служы регионального минприроды