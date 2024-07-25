Вилгу углубят и расширят

С середины июня на реке Вилга кипит работа. Дно углубляют, реку расширяют, а русло выпрямляют. Работы уже выполнены на 70%, сообщают в региональном минприроды. Специалисты убрали островок в середине реки, который мешал проходу воды.

Предстоит еще убрать крупные обломки камней на одном из участков и завершить дноуглубление. Работы по проекты должны быть выполнены до 31 октября.

Работы стали выполнять после выхода реки из берегов в мае 2022 года. // фото пресс-служы регионального минприроды