Карельский ориентировщик стал абсолютным победителем

Сергей Зубов стал абсолютным победителем Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию в Геленджике. Он завоевал золото во всех дисциплинах, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Состязания проходили в Геленджике и назывались «Черное море», 1 апреля воспитанник спортшколы №2 Петрозаводска победил на дистанции «лонг» среди 136 юношей 2007-2008 г.р.

По итогам соревнований Сергей Зубов стал абсолютным победителем, завоевав золотые медали во всех дисциплинах: кросс-классика, кросс-спринт, кросс-лонг, кросс--многодневный. Карельский спортсмен в мае поедет в Пермь на первенство России. // фото: vk.com/minsportkarelia