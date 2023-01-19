19 января 2023, 19:53
Карельский лыжник завоевал серебряную медаль Первенства СЗФО
Кондопожская спортсменка вошла в пятерку сильнейших
В Мурманской области на лыжном комплексе «Тирвас» проходит Первенство Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17-18 лет.
Как сообщили в министерстве образования и спорта Карелии, сегодня, 19 января, в спринте классическим стилем лыжник из Костомукши Корней Корнев, которого тренирует Анна Алаева, завоевал серебряную медаль. Достойно представила республику и кондопожская спортсменка Анастасия Сидорова. Ее тренирует Владислав Сидоров. Она замкнула пятерку сильнейших.
Как ранее сообщал «Петрозаводск говорит», карельские лыжники попали в десятку сильнейших. // фото: vk.com/minsportkarelia.