Карельский конькобежец завоевал медали на всероссийских соревнованиях

С 8 по 9 февраля в Кирове состоялись IV этап Кубка России по конькобежному спорту и 82-е Всероссийские соревнования на призы им. С.М.Кирова. В стартах приняли участие более 150 спортсменов из 23 городов России.

Карельский спортсмен Денис Литвинов занял третье место на дистанции 1500 метров, а также завоевал бронзу в классическом многоборье, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

На фото Денис в синей куртке.