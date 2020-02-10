10 февраля 2020, 11:45
Спорт

Лыжница из Карелии взяла серебро Этапа кубка мира по ездовому спорту

Мария Прозорова на двух собаках преодолела 96 километров ради медали

В Вологодской области прошел этап кубка мира IFSS по ездовому спорту «Русский Север 2020».

Карелию на соревнованиях представляла член федерации ездового спорта республики Мария Прозорова.

В дисциплине скиджоринг (две собаки) лыжница-гонщик  преодолела три этапа 40 км+16 км+ 40 км в течение суток. Общее время на трассе - 5:31, рассказали в министерстве порта республики.

По итогам карельская спортсменка завоевала серебряную медаль.

Фото: vk.com

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Метки: 
скиджоринг
собаки
лыжник-гонщик
новости Карелии
«Русский Север 2020»
ездовой спорт