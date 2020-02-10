10 февраля 2020, 11:45
Лыжница из Карелии взяла серебро Этапа кубка мира по ездовому спорту
Мария Прозорова на двух собаках преодолела 96 километров ради медали
В Вологодской области прошел этап кубка мира IFSS по ездовому спорту «Русский Север 2020».
Карелию на соревнованиях представляла член федерации ездового спорта республики Мария Прозорова.
В дисциплине скиджоринг (две собаки) лыжница-гонщик преодолела три этапа 40 км+16 км+ 40 км в течение суток. Общее время на трассе - 5:31, рассказали в министерстве порта республики.
По итогам карельская спортсменка завоевала серебряную медаль.
Фото: vk.com