Лыжница из Карелии взяла серебро Этапа кубка мира по ездовому спорту

В Вологодской области прошел этап кубка мира IFSS по ездовому спорту «Русский Север 2020».

Карелию на соревнованиях представляла член федерации ездового спорта республики Мария Прозорова.

В дисциплине скиджоринг (две собаки) лыжница-гонщик преодолела три этапа 40 км+16 км+ 40 км в течение суток. Общее время на трассе - 5:31, рассказали в министерстве порта республики.

По итогам карельская спортсменка завоевала серебряную медаль.

Фото: vk.com