14 сентября 2020, 12:29
Спорт

Карельский боксер победил на всероссийских соревнованиях

Константин Опольский занял первое место и подтвердил звание «Мастер спорта России»

C 7 по 12 сентября в Одинцово проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщает Министерство спорта РК.

Карельский боксер Константин Опольский стал победителем соревнований. В первом бою он одолел соперника из Севастополя, а в двух последующих – боксеров из Бурятии.

Наш спортсмен в очередной раз подтвердил звание «Мастер спорта России».

Поздравляем Константина с первым местом на всероссийских соревнованиях класса «А»!

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Карелия
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Бокс
мастер спорта россии
Константин Опольский
иосиф кобзон