Карельский боксер победил на всероссийских соревнованиях

C 7 по 12 сентября в Одинцово проходили Всероссийские соревнования по боксу класса «А» имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщает Министерство спорта РК.

Карельский боксер Константин Опольский стал победителем соревнований. В первом бою он одолел соперника из Севастополя, а в двух последующих – боксеров из Бурятии.

Наш спортсмен в очередной раз подтвердил звание «Мастер спорта России».

Поздравляем Константина с первым местом на всероссийских соревнованиях класса «А»!