14 сентября 2020, 12:03
Спорт

В двух районах Карелии возобновилось обучение школьников плаванию

Обучение пройдут около 800 детей в Питкярантском районе и порядка 400 в Сортавальском

С 14 сентября в Питкярантском и Сортавальском районах возобновляется программа по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать». Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев.

Средства на реализацию программы в двух пилотных районах республики предусмотрены в бюджете Карелии. В Питкярантском районе программа охватит около 800 школьников. К середине октября планируется завершить обучение первой группы, к январю - второй группы. В Сортавальском районе обучение пройдут около 400 детей. сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.

Программа «Умею плавать» включает 16 учебных часов. По окончании курса, школьники должны сами проплыть 25 метров.

Обсудить
просмотр
174356
Метки: 
образование
плавание
новости Карелии
Питкярантский район
Сортавальский район
дети
школьники
Заксобрание Рк
алексей исаев