В двух районах Карелии возобновилось обучение школьников плаванию

С 14 сентября в Питкярантском и Сортавальском районах возобновляется программа по обучению младших школьников плаванию «Умею плавать». Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Алексей Исаев.

Средства на реализацию программы в двух пилотных районах республики предусмотрены в бюджете Карелии. В Питкярантском районе программа охватит около 800 школьников. К середине октября планируется завершить обучение первой группы, к январю - второй группы. В Сортавальском районе обучение пройдут около 400 детей. сообщает пресс-служба Законодательного собрания республики.



Программа «Умею плавать» включает 16 учебных часов. По окончании курса, школьники должны сами проплыть 25 метров.