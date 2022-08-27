27 августа 2022, 11:43
Карельские тхэквондисты сделали золотой дубль в Черкесске
Владислав Ларин и Антон Котков победили на Кубке президента Союза тхэквондо России
Карельские спортсмены успешно выступили на Кубке президента Союза тхэквондо России, который проходит в эти дни в Черкесске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».
Золотой дубль оформили карельские мастера. Олимпийский чемпион Владислав Ларин выиграл золото в весовой категории свыше 87 килограммов. Антон Котков победил в весовой категории до 80 килограммов.
Международные соревнования объединили лучших спортсменов России, Белоруссии и Казахстана. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»