Карельские тхэквондисты сделали золотой дубль в Черкесске

Карельские спортсмены успешно выступили на Кубке президента Союза тхэквондо России, который проходит в эти дни в Черкесске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Золотой дубль оформили карельские мастера. Олимпийский чемпион Владислав Ларин выиграл золото в весовой категории свыше 87 килограммов. Антон Котков победил в весовой категории до 80 килограммов.

Международные соревнования объединили лучших спортсменов России, Белоруссии и Казахстана. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»