Андрей Лукин взял бронзу в спринте на всероссийской Спартакиаде

В Челябинске стартовала программа соревнований по легкой атлетике в рамках всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов. В первый день турнира успех пришел к нашему земляку Андрею Лукину, сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Мастер спорта международного класса из Карелии вышел в финал в беге на 100 метров. Лукин сумел занять третье место с результатом 10,53 секунды.

Легкоатлет занимается под руководством тренеров Аниты Сигаревой и Александра Смирнова. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»