24 августа 2022, 18:27
Спорт

Заключенные в ИК-9 победили сотрудников колонии

Команда осужденных в Петрозаводске выиграла у сотрудников УФСИН

Не совсем обычный волейбольный матч состоялся в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске. Силами мерились осужденные и сотрудники ИК-9. Первые победили, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Борьба была напряженной, но в итоге победа досталась команде осужденных. Они выиграли со счетом 4:3.

Спортивные соревнования проводятся в учреждениях УФСИН Карелии регулярно. Так администрация учреждений пропагандирует здоровый образ жизни. // Фото: УФСИН Карелии

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
ИК-9
волейбол