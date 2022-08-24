Заключенные в ИК-9 победили сотрудников колонии

Не совсем обычный волейбольный матч состоялся в исправительной колонии № 9 в Петрозаводске. Силами мерились осужденные и сотрудники ИК-9. Первые победили, сообщили в пресс-службе УФСИН.

Борьба была напряженной, но в итоге победа досталась команде осужденных. Они выиграли со счетом 4:3.

Спортивные соревнования проводятся в учреждениях УФСИН Карелии регулярно. Так администрация учреждений пропагандирует здоровый образ жизни. // Фото: УФСИН Карелии