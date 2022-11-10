Карельские сыры получили постоянную прописку в Москве

Продукция семейной сыроварни Полевшиковых из Лахденпохского района получила постоянное место прописки в Москве. Это стало возможным после упрощения получения торговых площадей властями столицы, сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.

Карельские фермеры расположились на Сумском проезде. По их словам, продукция пользуется спросом – ежедневно удается реализовывать до трех четвертей имеющегося ассортимента. И все благодаря тому, что теперь отечественные производители могут напрямую обратиться к организатору ярмарки, а не через региональные органы власти, как было ранее.

Немаловажный факт – с участников ярмарок плата за предоставление мест не взимается. О свободных местах можно узнать на официальном сайте. Фото: mcx.gov.karelia.ru.