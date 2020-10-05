Карельские спортсмены заняли призовые места на Чемпионате по ушу-таолу

Завершились Чемпионат и Первенство России по ушу-таолу, который проходит в Москве с 1 по 5 октября, сообщает министерство спорта Республики Карелия.

Максим Дедовец завоевал золотую медаль среди юношей 12-14 лет в виде программы "тайцзицюань" и стал серебряным призёром в виде программы "тайцзицзянь".

Анар Велиев стал двукратным серебряным призером среди юношей 9-11 лет в видах программы "тайцзицюань" и "тайцзицзянь".

Среди женщин Анастасия Митрофанова заняла пятое место в виде программы "тайцзицюань", Юлия Смирнова заняла пятое место в виде программы "тайцзицзянь". Анастасия и Юлия выполнили норматив звания "мастер спорта России".

В составе сборной команды Северо-Западного федерального округа России нашу республику представляли: Анастасия Митрофанова, Юлия Смирнова, Максим Дедовец, Алсу Велиева, Анар Велиев, Алена Смирнова, София Панова и Екатерина Кичигина.

Поздравляем спортсменов и их тренеров: Марину Потапову, Юлию Смирнову, Натига Велиева!